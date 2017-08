La colère du cycliste bisontin champion du monde Morgan Kneisky blessé après avoir été heurté par une moto de course.

Morgan Kneisky, le bisontin champion du monde en titre de cyclisme sur piste est à l'arrêt pour un mois et demi. Il a lourdement chuté après avoir été heurté par une moto lors d'une course sur route en Normandie. Il pourrait être forfait pour les championnats d'Europe.

Morgan Kneisky, le bisontin triple champion du monde de cyclisme sur piste a été opéré ce mercredi à Besançon. Dimanche dernier , lors de la polynormande, une course sur route en Normandie il s'est cassé le pouce droit après avoir été heurté par une moto de l'organisation. Le cycliste bisontin était en train de remonter le peloton lorsqu'une moto l'a doublé et l'a percuté avec ses sacoches. "J'ai rien pu faire, j'ai volé ". Opéré ce mercredi à Besançon, Morgan Kneisky sera immobilisé avec une broche et un plâtre durant 6 semaines . Il ne pourra pas participer aux championnats de France de cyclisme sur piste prévus à la mi août. Il est incertain également pour les championnats d'Europe prévus en octobre. Morgan Kneisky se dit dégoûté parce qu'il estime être un coureur qui ne prend pas beaucoup de risques. Morgan Kneiski est surtout en colère car il a été percuté par une moto de l'organisation de la course, le pilote de la moto ne s'est pas arrêté et personne n'est venu prendre de ses nouvelles à l'arrivée. Le champion va demander aux organisateurs une indemnité financière. "si les coureurs ne se rebellent pas quand ce genre de choses arrivent...je ne peux pas laisser passer cela" explique Morgan Kneiski.