La commune d'Andouillé se prépare à accueillir l'arrivée de la première étape des Boucles de la Mayenne

J-3 avant le début de la 47e édition des Boucles de la Mayenne ! Le départ est donné jeudi 26 mai de Saint-Pierre-des-Landes pour une arrivée dans l'après-midi à Andouillé, au nord de Laval. La ville s'y prépare depuis février et n'attend plus que le départ de la course.

La grande banderole installée à l'entrée de la commune depuis le mois de février annonce la couleur. La ville peut déjà compter sur une centaine de bénévoles pour participer le jour J au bon déroulé de la course, le jeudi 26 mai. À Andouillé, c'est l'événement de l'année. "Avec la Covid, on n'avait plus aucune manifestation depuis deux ans et toutes les associations étaient un peu en peine. Donc, ça nous fait du bien de relancer un peu le mouvement associatif, surtout pour les bénévoles qui avaient besoin de se retrouver sur une grosse fête sur Andouillé", explique le maire d'Andouillé, Bertrand Lemaître.

De belles images de la Mayenne

L'édile ajoute que c'est aussi l'occasion de promouvoir sa commune, grâce à l'événement sportif retransmis à la télévision sur la chaîne L'Équipe. "Le circuit final, entre Andouillé et Saint-Jean-sur-Mayenne, va nous faire une part très belle, avec de très belles images de la vallée de la Mayenne, avec les châteaux qu'on va sans doute apercevoir. On espère avoir du beau temps pour que notre commune et notre département soit bien mis en valeur."

Andouillé, c'était aussi la commune du regretté Michel James ancien speaker des Boucles et du Stade Lavallois, décédé en février dernier. La municipalité va lui rendre hommage jeudi et un trophée Michel James sera même remis au vainqueur de l'étape par les petits-enfants de l'ancienne voix de France Bleu Mayenne.

Le maire d'Andouillé, Bertrand Lemaître, a fait faire un trophée pour rendre hommage à Michel James. © Radio France - Gildas Menguy