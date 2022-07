La commune de Condé-sur-Marne se prépare au passage du Tour de France femmes

La 3ème étape du Tour de France femmes se tiendra ce mardi dans la Marne. Les coureuses vont parcourir un peu plus de 133 km entre Reims et Epernay, et passeront par de nombreuses communes, dont celle de Condé-sur-Marne, qui a été décorée pour l'occasion.

Après 33 ans d'absence, le Tour de France Femmes est de retour. Et pour leur 3ème étape, ce mardi, les coureuses vont pédaler sur 133,6 km dans la Marne. Elles partiront de Reims à 12h50 pour rejoindre Epernay, vers 16h15. Parmi les communes marnaises par lesquelles elles vont passer, celle de Condé-sur-Marne, au sud-est de Reims. Une fierté pour ce village d'environ 800 habitants, qui a souhaité marquer le coup en installant un tas de décorations.

Les 144 coureuses du Tour de France passeront par Condé-sur-Marne ce mardi. © Radio France - Marine Protais

En arrivant à Condé-sur-Marne, on ne peut pas les louper. Cinquante vélos, repeints pour l'occasion, bordent les routes et les ronds-points. "Il y en a des jaunes, des bleus, des blancs, des rouges", décrit Brigitte Bourel, conseillère municipale à Condé-sur-Marne. Responsable de la commission fleurissement et cadre de vie, avec Sandrine Collard, elles ont tenu à décorer leur commune. "Ça me tenait à cœur !, insiste Brigitte Bourel, même si c'est vrai qu'on a un peu galéré pour récupérer de vieux vélos."

Les bordures de routes et les giratoires de Condé-sur-Marne ont été décorés pour le passage des coureuses du Tour de France. © Radio France - Marine Protais

La mairie a fait appel à des déchetteries. "Et il y a même des gens du village qui nous ont donné des vieux vélos qu'ils avaient dans leurs greniers", raconte Brigitte Bourel. Les vélos ont ensuite tous été peints avant d'être installés.

Mettre en valeur le village et le cyclisme féminin

L'ensemble de ces vélos a été repeint par John Boulant, employé communal, qui y a passé "trois jours intensifs", mais qui se dit satisfait du résultat. "C'est pas mal de boulot, mais ça fait plaisir de le faire. En plus, c'est mon village, donc j'aime bien qu'il soit décoré", s'enthousiasme John Boulant.

Le passage des coureuses du Tour de France donne ainsi un coup de projecteur sur Condé-sur-Marne. "C'est valorisant et ça propose une activité sympa à nos habitants, se réjouit le maire de la commune. Et puis ça nous permet de nous mettre en valeur et de mettre en valeur le cyclisme féminin", souligne Romain Sinner.

Une cinquantaine de vélos ont été récupérés auprès de déchetteries et des habitants de Condé-sur-Marne pour habiller le village pour la 3ème étape du Tour de France femmes. © Radio France - Marine Protais

Particulièrement fier de voir une étape féminine passer par sa commune, le maire craint néanmoins qu'elle rassemble beaucoup moins de monde qu'il y a trois ans, lors du passage du Tour de France masculin. Il avait réuni entre 500 et 1 000 personnes à Condé-sur-Marne.