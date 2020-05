Cyclisme : le Tour de Savoie Mont Blanc maintenu cette année mais décalé du 5 au 8 août

Les organisateurs de Tour de Savoie Mont Blanc peuvent souffler. Alors que les principaux événements sportifs prévus cet été sont annulés à cause du coronavirus, la compétition cycliste 100% pays de Savoie est maintenue et se tiendra du 5 au 8 août, et non au mois de juin comme prévu initialement.

Le parcours également modifié

Le parcours de cette édition 2020 est également changé. Si la ville de départ du tour reste Annemasse en Haute-Savoie, celle d'arrivée de la dernière étape ne sera pas Magland. Son nom sera dévoilée la semaine prochaine mais les organisateurs annoncent "une grosse surprise".

Cette année marque un tournant dans l'histoire de la compétition avec l'arrivée d'un nouveau propriétaire : P.M.C Consultant, dirigé par Pierre-Maurice Courtade. Pour rappel, le Tour de Savoie Mont Blanc ne peut accueillir uniquement des équipes de l'UCI Pro Team, la deuxième division du circuit cyclisme mondial, telles que : Arkéa-Samsic, Total Direct Energie...