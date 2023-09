La coupe du monde de BMX débarque à Sarrians

C'est une consécration pour Sarrians. Après avoir accueilli des compétitions nationales et européennes, la coupe du monde de BMX s'installe dans cette commune de 6.000 habitants le temps d'un week-end. Mise aux normes internationales en mars dernier, avec une butte de huit mètres de haut pour donner le départ des courses, 293 pilotes venus de 43 pays différents vont s'affronter durant la cinquième et la sixième manche de la coupe du monde.

10.000 spectateurs par jour

Depuis trois semaines, Stéphane Garcia, président du club de BMX de Sarrians et organisateur de l'évènement, se démène, pour tout planifier, bien épaulé par son équipe. Le talkie-walkie à la ceinture, une oreillette scotchée à l'oreille et un téléphone qui ne cesse de vibrer : "C'est énorme ce qu'il se passe, on a déjà vendu à 67 chaînes de télévision. [...] La billetterie marche bien, on peut aller jusqu'à 10.000 spectateurs dans la journée."

La piste de BMX de Sarrians est reconnue dans le monde entier © Radio France - Paul Tilliez

La piste de Sarrians est reconnue dans le monde entier**, confirme Yann, son concepteur "C'est une piste qui demande à la fois des qualités physiques et des qualités en vitesse. Le vainqueur ici sera le pilote le plus complet." Les fortes pluies tombées en milieu de semaine lui ont causé quelques maux de tête, mais tout est réglé.

Au total, l'évènement aura coûté 300.000 euros : "Je suis un amoureux de mon département et je suis vraiment content pour les Vauclusiens. Je sais qu'ici, c'est une terre de cyclisme" s'enthousiasme Stéphane Garcia. Vous pouvez réserver vos billets en ligne ou les acheter sur place : quinze euros la journée pour les adultes, huit euros pour les enfants.

La butte de huit mètres de haut, condition sine qua non pour accueillir une compétition internationale. © Radio France - Paul Tilliez

Vous aurez aussi l'occasion de voir Romain Mahieu, le pilote licencié au club de Sarrians, dans son maillot arc-en-ciel de champion du monde après sa victoire à Glasgow aux championnats du monde fin août.