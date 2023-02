La coupe du Monde de cyclo-cross revient à Flamanville

Les organisateurs attendaient la nouvelle depuis plusieurs semaines. L'UCI a mis fin au suspens ce mercredi : la coupe du Monde de cyclo-cross fera bien son retour à Flamanville le 3 décembre 2023, d eux ans quasiment après une première visite à succès dans la Manche .

Pour Michaël Lemardelé, le président du comité d'organisation de la coupe du Monde de cyclo-cross à Flamanville, c'est une énorme satisfaction. La date retenue dans le calendrier de la Coupe du Monde fait également son bonheur. "En 2022, on était sur le mois de janvier. Là en décembre, Flamanville sera juste après l'épreuve de Dublin. On sera vraiment au coeur de la saison de cyclo-cross et on peut espérer avoir les meilleurs de la discipline à Flamanville".

Michaël Lemardelé sera l'invité du KOP 100% Sport France Bleu Cotentin ce lundi 27 février à 18h30.

Le calendrier de la Coupe du Monde de cyclo-cross 2023/2024