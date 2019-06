La coureuse de la FDJ-Futuroscope-Nouvelle-Aquitaine Jade Wiel sacrée championne de France de cyclisme sur route

Poitiers, France

Place aux jeunes ! A 19 ans seulement, Jade Wiel devient championne de France de cyclisme sur route. La coureuse de l'équipe FDJ-Futuroscope-Nouvelle-Aquitaine s'est imposé ce samedi sur le parcours de 117,6 km de la Haye-Fouassière, près de Nantes, en Loire-Atlantique.

"Je vais dormir avec le maillot" (Jade Wiel)

De l'or et de l'argent pour la FDJ-Futuroscope-Nouvelle-Aquitaine

Spécialiste du cyclo-cross, Jade Wiel avait déjà remporté en 2018 le titre de championne de France sur route juniors. Pour son premier titre en élite, la jeune parisienne réussit l'exploit de s'imposer sous plus de 30 degrés après avoir dominé la course de bout en bout. Elle était émue aux larmes en montant sur la plus haute marche du podium.

"Nos deux jeunes ont su mettre le feu (...) malgré la chaleur étouffante" (Stéphen Delcourt, manageur de la FDJ-Futuroscope-Nouvelle-Aquitaine)

Cerise sur le gâteau, celle qui était championne de France junior du contre-la-montre a franchi samedi la ligne d'arrivée au sprint juste devant sa coéquipière de la FDJ Victorie Guilman et devant la Bretonne championne de France sortante, Aude Biannic.

"La stratégie du jour, c'était de rester solidaires entre elles car on savait qu'il y avait de grosses individualités contre nous et nous avions un bon collectif, et ce sont nos deux jeunes de 18 ans qui ont montré l'exemple, mettre le feu et faire peur derrière et tenir jusqu'au bout malgré la chaleur qui était étouffante", se réjouit Stéphane Delcourt, le manageur de la formation FDJ-Futuroscope-Nouvelle-Aquitaine