La course cycliste Paris-Nice fera étape à Chablis

C'est confirmé, le tour du Paris-Nice passera dans l'Yonne cette année. Le tracé de la 75ème édition a été dévoilé ce mardi. Chablis sera la ville de départ de l'étape du 7 mars. Les coureurs passeront également par Noyers-sur-Serein, à côté de Montréal et à Guillon.

Le Paris-Nice fera bien étape dans l'Yonne au mois de mars. L'organisateur de la course cycliste (ASO) a dévoilé officiellement mardi le tracé de la 75ème édition. La "course du soleil" aura lieu en 8 étapes, du 5 au 12 mars, sur 1229 kilomètres. Le départ de la 2ème étape, le 7 mars, aura lieu à Chablis. Une étape de 190 kilomètres qui mènera le peloton à de Chalon-sur-Saône, en passant par Noyers sur Serein, puis près de Montréal et à Guillon.

Les commerçants chablisiens attendent les cyclistes...et les touristes!

Chablis, sa gastronomie, son vin et son joli petit centre-ville fleuri, seront mis en lumière une nouvelle fois, le temps d'un passage de vélos. Jacqueline, une habitante est ravie que sa ville de coeur est été choisie comme étape du Paris-Nice.

Moi je trouve que c'est vraiment bien pour la ville. C'est reconnaître notre campagne, notre Bourgogne, ses paysages, sa gastronomie, son vin et sa joie de vivre. - Jacqueline, habitante de Chablis

Valérie, serveuse dans l'un des bars de la ville attend aussi les coureurs mais avec un enthousiasme modéré.

Chablis n'a pas réellement besoin de ça pour être connu mais ça fera toujours un plus. - Valérie, serveuse dans un bar de Chablis

Idem pour Marie-Christine du Chablis-bar qui aurait préféré une "arrivée" des cyclistes dans sa ville.

Pour une arrivée, les gens restent et consomment plus que dans une ville départ d'étape. - Marie-Chrisine du Chablis-bar

De son côté, le boucher de Chablis ignore les rabats-joie et trépigne. Il se souvient du passage du tour de France en 2007, une vraie fête.

Pour le tour de France, on avait été interviewé, il y avait Clara Morgane et beaucoup de vedettes. J'avais trouvé ça sympa et ça fait vendre. - Marc Colin, le boucher de Chablis

23 000 euros pour devenir ville étape

Pour accueillir ce départ d'étape, il a fallu débourser 23 000 euros. Une somme prise en charge à 90% par le conseil départemental. Le reste, soit 3000 euros, par la ville de Chablis.

Le maire de Chablis se souvient aussi du tour de France et il espère que l'étape du Paris-Nice attirera également beaucoup de touristes.

L''attractivité de ce genre d'évènement fait qu'il y a beaucoup de monde qui vient, donc c'est tout le commerce local qui en bénéficie. -Patrick Gendraud, maire de Chablis

Le maire espère aussi que l'évènement redonnera le sourire aux viticulteurs du coin, qui ont vécu une année difficile en perdant 50% de leur récoltes cette année à cause des intempéries du printemps dernier.