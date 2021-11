La course Laurent-Brochard a retrouvé son public après une année blanche à Neufchâtel-en-Saosnois

A VTT ou à pied, la course Laurent-Brochard de Neufchâtel-en-Saosnois a pu avoir lieu ce lundi 1er novembre, après un année blanche à cause de la crise sanitaire. 800 personnes ont participé.

De la boue, du vent et des circuits en forêt de Perseigne : il n'en fallait pas plus pour attirer les mordus de VTT et de randonnée à pied ce lundi 1er novembre, à l'occasion de la course Laurent-Brochard organisée par l'Union Cycliste Mamers-Neufchâtel. Annulée l'année dernière à cause de la crise sanitaire, cette 28ème édition a accueilli 800 personnes : 500 vététistes et 300 marcheurs. Une bonne reprise pour le club, et des sportifs ravis.

Retrouver l'effet de groupe et découvrir de nouveaux circuits

A l'arrivée, et avant le casse-croûte, les coureurs font la queue derrière le tuyau d'arrosage pour nettoyer leur vélo : la boue a été au rendez-vous. "On est là pour ça : la boue, les côtes, et en baver un peu" s'amuse Vincent, ses 35 kilomètres à peine terminés. Même s'il a continué à s'entraîner, c'est la première course organisée qu'il fait depuis deux ans, Covid-19 oblige : "ça fait du bien d'oublier un peu la crise, les masques, et de retrouver du monde".

Les cyclistes ont fait la queue pour nettoyer la boue de leur vélo,, avant d'aller prendre un casse-croûte à l'arrivée. © Radio France - Marie Dorcet

Cette course permet aussi aux cyclistes de découvrir d'autres zones, comme Florent, venus avec ses trois amis d'entraînement. Ils ont plutôt l'habitude de rouler sur le secteur du Mans, "plutôt plat. Là, ça nous permet de nous jauger quand ça grimpe comme ça. Et puis avoir un circuit balisé, ça permet de ne pas se perdre dans cette forêt qu'on ne connaît pas très bien." Même si la reprise n'a pas été évidente pour tout le monde, surtout avec l'état du terrain, les 500 vététistes ont fini leur circuit (15, 20, 25, 35 ou 45 kilomètres) ravis.

Pass sanitaire et départs libres

Pour coller aux réglementations sanitaires, l'Union Cycliste Mamers-Neufchâtel a dû revoir un peu son organisation. Chaque participant devait présenter un pass sanitaire, et le départ groupé n'a pas pu avoir lieu : de 8h à 14h, les cyclistes ou les randonneurs sont partis chacun de leur côté. Pour vérifier le pass sanitaire, 50 bénévoles ont été mobilisés.

La boue n'a pas découragé les cyclistes. © Radio France - Marie Dorcet

Le succès de la course, qui accueille depuis qu'elle existe entre 200 et 1.000 participants selon la météo, donne de l'espoir au président du club, Serge Besnard. "L'année dernière, comme ça a été annulé, on a eu un déficit de 2.000 euros. C'est environ ce que nous rapporte la Laurent-Brochard". L'édition 2021 a donc permis d'éponger un peu les pertes. La prochaine course de l'UCMN aura lieu en mai, à Neufchâtel, en nationale élite.