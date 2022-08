La cycliste berrichonne Aurore Pernollet double championne du monde juniors !

C'est un double sacre qui a une empreinte berrichonne bien marquée. La cycliste Aurore Pernollet vient de décrocher, ce jeudi soir, une médaille d'or sur l'épreuve de l'omnium aux championnats du monde juniors de cyclisme sur piste. Mercredi, elle avait déjà décroché la première place lors de la poursuite par équipe. Une performance exceptionnelle pour cette licenciée de l'Association cycliste du Bas-Berry depuis deux ans et qui s'entraîne avec l'équipe de France au vélodrome du Creps de Bourges.

Une athlète au potentiel énorme qui confirme au plus haut niveau

"C'est une grande fierté. C'est un niveau tellement difficile à atteindre. On connaissait son potentiel mais elle est vraiment au-dessus du lot pour pouvoir aligner deux titres comme ça", réagit, sur France Bleu Berry, Roger Hervouet, le président de l'ACBB. "Je commence à avoir de la bouteille mais on est sous le coup de l'émotion", ajoute-t-il. Il se souvient de l'arrivée d'Aurore Pernollet il y a deux ans. Elle s'entraîne alors depuis peu avec l'équipe de France à Bourges. Mais elle cherche un club dans la région. "On l'a prise tout de suite et évidemment, on ne le regrette pas", sourit Roger Hervouet.

En 2021, Aurore Pernollet doit revenir d'une mononucléose. À force de travail et de patience, elle retrouve son meilleur niveau au moment idéal. "Ça va mettre en avant les couleurs de l'Indre et du Berry. Pour Issoudun, c'est très bon aussi. On a hâte de la revoir. Ça peut créer une émulation auprès des jeunes", se félicite le président de l'ACBB.