La cycliste iséroise Valentine Fortin dispute son premier Paris-Roubaix

Retour, ce week-end dans "l'enfer du Nord", le Paris-Roubaix, cette course rendue mythique par les bagarres cyclistes sur les pavés, mais aussi par la boue dont sont couverts les coureuses et coureurs à la fin de la course. Si l'édition masculine existe depuis 1896, la féminine souffle seulement sa deuxième bougie ! L'an dernier, c'était la Britannique Lizzie Deignan qui avait remporté la première édition. Pour l'emporter, il faudra passer la ligne d'arrivée en tête, après 125km de course entre Denain et Roubaix.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce sera aussi une première pour l'Iséroise Valentine Fortin, sous les couleurs de l'équipe Cofidis. L'étudiante à l'école de commerce de Grenoble, 22 ans, double vainqueure de la Classic féminine de Vienne Nouvelle-Aquitaine (2020, 2021), présente à Tokyo l'été dernier, s'avance avec excitation sur la ligne de départ. "Beaucoup de fierté de faire cette course ! Maintenant, il faudra la finir, ça s'annonce mouvementé. C'est l'une des plus belles courses qui existent", sourit Valentine Fortin, déjà préparée à vivre l'enfer. "Les pavés, avec les classiques belges, on a pu en faire. On a aussi fait une reconnaissance de ce Paris-Roubaix, et on sait à quoi s'attendre, l'entrée des premiers secteurs pavés va être très dure. On appelle quand même cette course l'enfer du Nord, donc de la peur oui, mais surtout de l'adrénaline", assure-t-elle. Il y aura en effet 8 km de pavés supplémentaires par rapport à l'an dernier.

"On sait à quoi s'attendre, l'entrée des premiers secteurs pavés va être très dure" - Valentine Fortin, coureuse iséroise de l'équipe Cofidis

Valentine Fortin et le peloton vont permettre au volet féminin de Paris-Roubaix de grandir. Face aux protestations de l’Association française des coureuses cyclistes (AFCC), les primes de victoire ont d'ailleurs été revues à la hausse par l'organisateur ASO : 20 000 euros pour la vainqueure, contre 1500 la fois précédente. Mais la coureuse grenobloise ne se sent pas tout à fait l'âme d'une pionnière. "Je pense que les pionnières sont celles qui réussissent à gagner cette course mythique. Je me sentirai plus pionnière si je fais le Tour de France, mais je n'ai pas ce sentiment concernant Paris-Roubaix." En revanche, cette édition féminine "montre que la femme est au même niveau que l'homme, on sait aller au bout de nous-mêmes, et ça, ça donne une bonne image de la femme. Nous aussi on a le droit d'avoir des courses dures, pour montrer que nous sommes des guerrières", conclut Valentine Fortin.