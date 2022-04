La cycliste Marta Cavalli de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope remporte l'Amstel Gold Race

Victoire pour la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope ! Ce dimanche 10 avril, l'Italienne Marta Cavalli, 24 ans, a remporté la huitième édition de l'Amstel Gold Race Ladies aux Pays-Bas, au terme de 128,5 kilomètres de course.

La jeune femme, arrivée dans l'équipe poitevine l'année dernière, est passée à l'attaque à moins de deux kilomètres de l'arrivée dans cette classique ardennaise qui reliait Maastricht à Valkenburg.

"Je me sentais assez fatiguée dans les 15 derniers kilomètres, il fallait frotter", a avoué la lauréate du jour. "Je dois remercier mon directeur sportif qui m'a incité à attaquer quand on s'est retrouvé à huit-neuf au sommet du Cauberg. J'ai décidé d'y aller, c'était tout ou rien !". "J'avais imaginé vivre ça au moment de la reconnaissance du parcours, je savais que c'était le moment décisif de la course", a ajouté Cavalli, championne d'Italie 2018 à l'âge de 20 ans.

L'Italienne succède au palmarès à la Néerlandaise Marianne Vos, qui a préféré faire l'impasse pour aborder au mieux Paris-Roubaix Femmes samedi prochain.