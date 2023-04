La cycliste poitevine Eugénie Duval 4e et meilleure française du Paris-Roubaix 2023 avec la FDJ-SUEZ

Eugénie Duval a longtemps joué devant lors de la 3e édition du Paris-Roubaix féminin , ce samedi 8 avril 2023. La coureuse cycliste de la FDJ-SUEZ, dans la Vienne, termine finalement au pied du podium, à la quatrième place. Elle se classe première Française de la course.

ⓘ Publicité

Après 145,4 km d'effort, dont une trentaine sur pavés, la coureuse de 29 ans pouvait jouer la victoire dans le vélodrome de Roubaix, aux côtés de six autres rescapées de l'échappée. Malheureusement, Eugénie Duval a été battue au sprint. C'est la Canadienne Alison Jackson (EF Education) qui s'est imposée.

La performance de la licenciée poitevine est remarquable. Il s'agit du meilleur résultat de la FDJ-SUEZ sur le Paris-Roubaix, et le meilleur classement d’une tricolore depuis 2021. "Le scénario de la course est épique. Cinq de nos cyclistes sont tombées juste avant le premier secteur pavés. On étaient mal partis. Eugénie a un peu de déception car le sprint ne s'est pas passé comme prévu, mais elle a fait une très belle course aujourd'hui", a réagi le manager de l'équipe FDJ-SUEZ, Stéphen Delcourt après la course.

De l'ombre à la lumière

Cette quatrième place est une belle récompense pour la coureuse, habituée à "jouer pour ses partenaires" depuis plusieurs années, explique l'entraîneur. "C'est la coéquipière modèle, qui travaille pour les autres, dans l'ombre. Mais aujourd'hui, on lui a donné les clés pour briller. Le Paris-Roubaix, ce n'est pas rien, c'est un monument. Elle n'est vraiment pas passée loin de la gagne".

Après la course femmes, ce sont les hommes qui vont désormais s'élancer dimanche 9 avril dans "l'Enfer du Nord". Les coureurs partiront de Compiègne, à 11h10, et arriveront à Roubaix vers 17 heures.