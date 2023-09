La cycliste Valentine Fortin, de la formation nordiste Cofidis, remporte le Grand Prix d'Isbergues

Valentine Fortin, 24 ans, est arrivée en tête du Grand Prix féminin d'Isbergues ce dimanche 17 septembre 2023. La sprinteuse de l'équipe nordiste Cofidis a levé les bras au ciel avant d'exploser de joie.

"Ça annonce de très belles choses pour la suite"

Valentine Fortin est la première française à remporter le Grand Prix International d’Isbergues – Pas de Calais féminin depuis sa création en 2018. "Je suis super heureuse, il n’y a pas d’autres sentiments. C’est tellement génial de lever les bras, surtout une 4e fois dans la saison !" La sprinteuse a déjà remporté la semaine dernière "A travers les Hauts-de-France".

Au sein de la deuxième échappée, il y avait aussi Victoire Berteau, sacrée championne de France à Cassel cette année. "Au départ, il y a eu une échappée conséquente qui a été reprise, raconte Valentine Fortin. Le bon coup est parti au km 93, on est ressorti avec six filles dont Victoire et moi*. Dans le final, je lui ai dit que si elle avait l’opportunité, il fallait qu’elle y aille. Elle a tenté puis m’a lancé à mon tour**… Nos performances démontrent qu’on a un collectif fort, qu’on a beaucoup grandi cette saison. Ça annonce de très belles choses pour la suite."*

Chez les hommes, la course de 199,8 kilomètres a été remportée par l'italien Matteo Moschetti. Deux coureurs de l'équipe nordiste Cofidis se classent dans le top 20 : Bryan Coquard et Max Walscheid.