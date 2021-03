La Diagonale du Doubs une nouvelle fois annulée en raison de la crise sanitaire

C'est la cyclotouriste la plus populaire de Franche Comté, qui réunit chaque année fin avril plusieurs milliers de vététistes et cyclotouristes au départ de Saône. L'édition 2021 de la Diagonale du Doubs est annulée en raison de la crise sanitaire. Elle avait déjà été annulée l'an dernier.

Ce n'est pas une surprise, mais l'édition 2021 de la Diagonale du Doubs, la cyclotouriste la plus populaire de Franche Comté est annulée. La 24ème édition devait se tenir fin avril au départ de Saône, près de Besançon.

Plusieurs milliers de vététistes et cyclotouristes

L'épreuve réunit d’habitude chaque année plusieurs milliers de vététistes et de cyclotouristes sur différents parcours. L'édition 2020 déjà n'avait pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire et cette année encore les mêmes causes produisent les mêmes effets.