La Dictée du Tour de passage ce vendredi à Belfort, avant les coureurs en juillet prochain

Plus de 350 élèves des écoles primaires de Belfort sont attendus ce vendredi 29 mars au gymnase du Phare pour la Dictée du Tour, un événement national organisé dans les villes-étapes de la grande boucle.

Plus de 350 élèves des écoles primaires de Belfort sont attendus pour cette dictée.

Belfort, France

À l’occasion du départ de la 7ème étape du Tour de France de Belfort, le 12 juillet prochain, des élèves de CM2 des écoles belfortaines vont participer à la Dictée du Tour ce vendredi 29 mars, en présence de Christophe Moreau, ancien coureur cycliste. La dictée a lieu au gymnase du Phare, à Belfort, et va rassembler 360 élèves des écoles Aubert, des Barres, Châteaudun, Jean Moulin, Rucklin, Sainte Marie et Notre Dame des Anges. Les élèves sont attendus vers 9h15 et commenceront la dictée vers 10h.

Christophe Moreau fait la dictée

C'est Christophe Moreau, ancien coureur cycliste, qui dictera un texte aux élèves. Le texte sera tiré d’un article de journal local. Christophe Moreau, 47 ans, a participé quinze fois au Tour de France, il a arrêté sa carrière en 2010. Il est devenu consultant et ambassadeur de marques.

L'ancien coureur cycliste Christophe Moreau avait annoncé mettre fin à sa carrière en juillet 2010 sur le Tour de France (image d'archive) © Maxppp - ALEXANDRE MARCHI

A l'issue de la dictée, les huit meilleurs élèves gagneront une place nominative pour assister au Tour de France le jour du départ de la 12ème étape, à Belfort, avec la possibilité de rencontrer les coureurs. Les autres enfants recevront chacun un goûter et des goodies Tour de France. Les résultats seront annoncés par ASO, l'organisateur du Tour de France, vers la mi-mai.

Trois étapes en Bourgogne Franche-Comté

Le Tour de France, dont Radio France est partenaire, va effectuer trois étapes cette année en région Bourgogne-Franche-Comté. Jeudi 11 juillet, pour la 6e étape, le peloton viendra de Mulhouse pour l'ascension très attendue de La Planche des Belles Filles en Haute-Saône. Le vendredi 12 juillet, la 7e étape partira de Belfort dans le Territoire pour atteindre Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Le départ de la 8e étape, le samedi 13 juillet, sera donné de Mâcon.