La Drôme grande absente de la nouvelle formule du Critérium cycliste du Dauphiné

Il n'y aura finalement aucune étape dans la Drôme lors du Critérium du Dauphiné repoussé de début juin à la mi-août et raccourci de huit à cinq étapes en raison de la pandémie de coronavirus.Trois villes de la Drôme devaient accueillir l'épreuve cycliste.

Pas d'étape pour Saint-Vallier, Loriol-sur-Drôme et Bourg-de-Péage

Le Critérium du Dauphiné, la course cycliste alpestre repoussé de début juin à la mi-août en raison de la pandémie de coronavirus, sera raccourci de huit à cinq étapes en gardant toujours sa spécificité "montagne". Le départ sera donné le 12 août à Clermont-Ferrand, la ville prévue initialement, et les quatre dernières étapes, les plus difficilles, resteront identiques jusqu'à l'arrivée le 16 août à Megève.

L'étape entre Saint-Chamond dans la Loire et Saint-Vallier dans la Drôme a été supprimée, de même que l'étape 100% drômoise qui devait se courir entre Loriol-sur-Drôme et Bourg-de-Péage sur un parcours de 173 km.

Les étapes:

12 août: 1re étape Clermont-Ferrand - Saint-Christo-en-Jarrez (Loire)

13 août: 2e étape Vienne (Isère) - col de Porte (Isère)

14 août: 3e étape Corenc (Isère) - Saint-Martin-de-Belleville (Savoie)

15 août: 4e étape Ugine (Savoie) - Megève (Haute-Savoie)

16 août: 5e étape Megève - Megève