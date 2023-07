La Drômardéchoise Léa Curinier participe à son premier Tour de France Femmes

Elle est née à Valence, a grandi à Saint-Péray en Ardèche. À 22 ans, Léa Curinier va participer à son premier Tour de France Femmes sous les couleurs de l'équipe DSM. Elle s'élancera sur la course ce dimanche. Les coureuses prennent le départ de la première étape de la Grande Boucle féminine à Clermont-Ferrand.

Participer à la plus grande course de cyclisme au monde "c'est plus qu'une satisfaction" se réjouit la Drômardéchoise. Elle poursuit : "le rêve de tous les coureurs c'est de participer au Tour de France, donc oui c'est un rêve qui se réalise". Cette année, Léa Curinier a participé à la Vuelta avec sa formation DSM.

Sur le Tour elle sera chargée de placer les leaders Juliette Labous et Charlotte Kool. Un poste dans lequel, Léa Curinier s'épanouit totalement : "dans le vélo, le côté humain est important et de ce côté-là, j'ai toujours été irréprochable. Je suis contente que l'équipe m'ait offert la chance de participer au Tour de France. On va donner le meilleur pour atteindre notre objectif final, c'est-à-dire décrocher le podium à Pau."

L'arrivée du Tour de France Femmes ce sera le 30 juillet à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques.