La FDJ dévoile la composition de l'équipe qui prendra le départ du Tour de France féminin

A moins d'une semaine du départ de l'autre Tour de France, la FDJ-Suez-Futuroscope, basée à Jaunay-Marigny, vient d'officialiser la liste des six championnes qui seront sous les projecteurs de la prochaine grande boucle féminine.

La formation FDJ-Suez-Futuroscope est prête pour le premier Tour de France féminin. L'équipe, basée dans la Vienne, a sélectionné ses six cyclistes pour la grande boucle. La Danoise Cecilie Uttrup-Ludwig, qui vient de prolonger son contrat, Marta Cavalli, deuxième du Tour d’Italie, Grace Brown et Vittoria Guazzini font partie de l'équipe.

Les Françaises Evita Muzic et Marie Le Net seront également de la partie pour ces huit jours de course. Le départ est donné dimanche 24 juillet à Paris. "C'est le plus grand objectif de la saison", explique Stephen Delcourt, le manager de la formation poitevine.