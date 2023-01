"La fin d'une époque" pour le Mayennais Marc Madiot à l'annonce de la retraite sportive de Thibaut Pinot

Après 14 années au sein des pelotons professionnels, le grimpeur de l'équipe cycliste Groupama-FDJ Thibaut Pinot annonce qu'il mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Le coureur franc-comtois est passé professionnel en 2011 au sein de la formation FDJ des frères Marc et Yvon Madiot. Thibaut Pinot aura marqué l'histoire de cette équipe créée par le renazéen Marc Madiot en 1997 avec une troisième place sur le Tour de France 2014 et six victoires d'étapes sur les grands Tours. Son succès sur le Tour de Lombardie en 2018 restera aussi un moment très fort de la carrière du grimpeur français âgé de 32 ans.

ⓘ Publicité

Dans un entretien publié sur le site officiel de l'équipe Groupama-FDJ, le manager mayennais Marc Madiot réagit à cette décision prise par Thibaut Pinot : "On a bien compris que ça mûrissait depuis quelque temps. Disons qu’on a commencé à voir la décision se profiler mi-2022. Cela s’est ensuite vraiment concrétisé en fin de saison. Pour moi, c’était presque attendu. Il y avait aussi un élément non-négligeable : il était en fin de contrat. Quelque part, les planètes étaient alignées. Je savais que c’était l’heure, c’est tout. Je connais le bonhomme, je sentais bien que ça allait arriver".

Tout le monde se souvient de ces deux moments marquants. Le premier, Marc Madiot en train de taper sur la portière de la voiture d'équipe lors de la première victoire de Thibaut Pinot sur le Tour de France, en 2012 à Porrentruy en Suisse. Pour l'anecdote, le jeune coureur n'était pas prévu sur ce Tour mais Thibaut Pinot avait insisté. L'autre image qui a fait le tour des réseaux, c'est celle du Mayennais hurlant devant un écran au sommet du Tourmalet sur le Tour 2019 : "allez mon grand, t'es grand aujourd'hui !".

Cette annonce est un moment important de la vie de l'équipe cycliste française. Pour Marc Madiot, "c’est la fin d’une époque. On boucle une boucle, et une belle partie de vie de l’équipe. Mais ce n’est pas une mort. C’est le temps qui passe et la vie qui continue. On peut regarder tout cela avec une certaine nostalgie et s’arrêter un moment, mais on ne peut pas surtout pas stationner. L’équipe doit continuer à avancer, à se développer, à innover, et à se renforcer dans tous les domaines pour rester très compétitive."

La présence de Thibaut Pinot au sein de la formation Groupama-FDJ a permis à l'équipe de passer un cap, selon le double vainqueur de Paris-Roubaix : "la décennie Pinot a permis à l’équipe de devenir ce qu’elle est en train de devenir. Il a participé aux fondations de ce qu’est l’équipe aujourd’hui. Il faut refaire un peu d’histoire. Pendant dix ans, on était dans l’après 1998, on faisait du cyclisme social, on essayait de remettre ce sport sur de bons rails. Ce qui a été réalisé, avec le concours de beaucoup de gens, qui ne sont plus là aujourd’hui mais qui ont pris leur part à l’époque. Puis Thibaut est arrivé avec une nouvelle génération de coureurs, et on a commencé à se tourner vers la vraie performance. Ça s’est fait par petites étapes, pas toujours dans la facilité et la simplicité, mais il a été l’amorce de tout ça. On a bien senti qu’on avait un coureur avec un potentiel hors normes, qui avait quelque chose que les autres n’avaient pas. On est alors rentrés dans une nouvelle phase du développement de notre équipe, et de notre sport. Il a été l’un des initiateurs de tout cela, car à partir du moment où tu te retrouves avec un coureur de ce calibre, tu te dois de mettre l’équipe en adéquation. Il nous a également permis, en quelque sorte, de nous inscrire dans la durée avec Groupama et FDJ."

Un cyclisme romantique

Comme le dit Marc Madiot, "Thibaut représente un cyclisme romantique, avec des émotions, avec des victoires, des déboires. Pour moi, il est un coureur de paradoxes. Il est perçu comme quelqu’un de fragile, qui a des angoisses, des appréhensions, mais quand tu grattes et que tu vas au fond des choses, c’est l’un des coureurs qui sait le plus se faire mal, qui va le plus loin. Il s’accroche. Il y a une espèce d’incompréhension pour beaucoup de gens, je l’ai déjà dit. Il peut donner des sueurs froides, tu crois que c’est friable, mais en fait c’est dur ! C’est aussi sûrement pour ça qu’il a tant suscité de passions. Il a beaucoup transmis de ses émotions."

Avant de raccrocher le vélo, Thibaut Pinot a une saison à disputer avec notamment le Tour d'Italie : "je veux finir en beauté" a déclaré le champion français.