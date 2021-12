La finale de la coupe d'Europe de cyclo-cross le 22 janvier à Brognard

C'est officiel ! Nommay accueillera la finale et dernière manche de la Coupe d'Europe de cyclo-cross. La compétition se déroulera le dimanche 22 janvier sur le circuit de Brognard. Les courses vont concerner les cadets, juniors et espoirs, hommes et femmes de moins de 23 ans.

Les meilleurs français invités

" Nous allons également ouvrir les courses Espoirs aux coureurs Elites. On peut donc espérer voir les meilleurs français avec nous ce jour là comme Clément Venturini ou encore le franc-comtois Fabien Doubey", explique Denis Mercier l'organisateur. Cinq à six courses seront programmées sur la journée. Les organisateurs ont tout anticipé avant même l'annonce officielle pour être prêt le jour J. " On savait que ça allait se faire. On a déjà bien avancé sur l'organisation. Le visuel est fait, nous avons déjà entamé des démarches auprès des autorités locales et rechercher des sponsors", conclut Denis Mercier.