La Grenobloise Magali Humbert émue par le nouveau record de Robert Marchand

Elle a entrainé le cycliste centenaire en 2012, lors de son précédent record (catégorie + de 100 ans), et elle a suivi hier le nouvel exploit de Robert Marchand : le record de l'heure des plus de 105 ans avec plus de 22 km. Magali Humbert dit toute son admiration au micro de France Bleu Isère.

"Je l'ai trouvé extraordinaire, pour moi il n'a pas changé depuis 2012!" Magali Humbert, l'ancienne coach de Robert Marchand ne tarit pas d'éloges à son sujet. L'ancienne championne cycliste était l'invité du coup de fil de l'actu ce matin sur France Bleu Isère. Hier, elle a suivi le nouvel exploit de son ancien "poulain". Sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin-sur-Yvelines, il a pédalé pendant une heure. Et il a parcouru 22,547 kilomètres. Il établit ainsi un record dans la catégorie des plus de 105 ans. Déjà en 2012, il avait établi le record du monde du 100 km , catégorie plus de 100 ans (4 heures 17 min!). A l'époque, il était entrainé par Magali Humbert. Pour elle, Robert Marchand porte un message d’espoir et de longévité incroyable.