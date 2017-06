La Haute-Loire se prépare activement pour accueillir le 104e Tour de France

A la veille, ce samedi, du départ de la 104e édition du Tour de France à Düsseldorf, zoom sur le passage qu'il va faire en Haute-Loire, les 16, 17 et 18 juillet.

A 17 jours de l'arrivée de la grande boucle dans le département, on commence à croiser de plus en plus de signes de son passage ici. Les villages sont en train de mettre progressivement en place les décorations / Au Puy en Velay, les vitrines des commerçants se parent de couleurs jaunes / et les panneaux de restriction de circulation pour le jour J sont déjà en place sur les routes..

Les panneaux de restriction de circulation déja en place © Radio France - yves renaud

La découverte des derniers kilomètres commence par la côte du Col de Peyra-Taillade qui sera emprunté pour la première fois par le peloton.

Avec une jolie nouveauté le col à 31 km de l’arrivée au Puy est maintenant équipé de panneaux siglés Tour de France avec les indications sur l'altitude, le pourcentage de la pente et la distance par rapport au sommet du col.

Le col de Peyra-Taillade bénéficie maintenant de cet affichage permanent © Radio France - yves renaud

Un col que les passionnés de cyclisme vont pouvoir redécouvrir comme l'explique Robert le gérant du magasin de cycle « Vélomania » du Puy.

Le col de Peyra-Taillade encore applé côte de Saint-Berin Copier

Une grande descente ensuite pour rejoindre la plaine et un passage dans la très jolie commune de Saint-Vidal et son château-fort.

la commune de Saint Vidal accueille le tour pour la 1ère fois © Radio France - yves renaud

Et dans cette commune, une belle surprise attend le Tour. Les habitants vont mettre en place une surprise dans la côte d’un kilomètre et demi, dernière difficulté du jour. Gérard Gros le maire de la commune.

Gérard Gros le maire de Saint Vidal Copier

Le cycliste en question qui jouera les aéronautes c'est l’artiste plasticien de la commune Nicolas Savoye bien connu sur le secteur pour ses réalisations un peu loufoques.

Nicolas Savoye, l'artiste plasticien de la commune - @nicolassavoye

Au Puy-en-Velay, la fièvre jaune gagne du terrain.

Les commerçants n’ont pas encore tous mis leurs vitrines au goût du jour, mais on sent bien que la fièvre jaune gagne du terrain.

Au fil du rasoir, le barbier branché Tour de France © Radio France - yves renaud

Les plus originales à ce jour, ce sont celle des coiffeurs à l'image de celle de Christine Tessier qui est justement avec Jean Marie un client cycliste.

Christine Tessier, Coiffeuse du Puy en Velay Copier

Et puis on se projette un peu plus loin encore. Cette fois sur l'étape du mardi 18 juillet entre le Puy et Roman sur Isère. Une étape qui passe par la commune de Saint Julien Chapteuil qui n’avait pas vu le tour depuis 30 ans.

La fresque géante en l'honneur de Jules Romain © Radio France - yves renaud

La patrie de l’écrivain Jules Romain, l’auteur de Knock, va le mettre à l'honneur. André Férré le maire de Saint Julien Chapteuil

André Férré , le maire de Saint Julien Chapteuil Copier

Et puis coup de chapeau aussi aux agents de l’équipement départemental, sur l'ensemble du parcours altiligérien, ils sont au travail en ce moment pour vérifier l’état des routes et assurer le fauchage des bordures pour permettre aux amateurs de cyclisme de se placer sans danger pour encourager le peloton.