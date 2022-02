La Haute-Savoie candidate pour organiser les championnats du monde de cyclisme en 2027

Les derniers championnats du monde de cyclisme sur route en Haute-Savoie date de 1980 à Sallanches, avec le sacre d'un certain Bernard Hinault. Comme un symbole, les organisateurs ont dévoilé la candidature haut-savoyarde pour organiser les championnats du monde de cyclisme de 2027 au sommet de la côte de Domancy. Les organisateurs annoncent également la construction d’un vélodrome couvert. Le département de la Haute-Savoie est un partenaire historique du cyclisme mondial, avec deux championnats du monde sur route en 1964 et 1980, comme pour le VTT, aux Gets, en 2004 et 2022.

”J’ai rêvé d’un Championnat du Monde en France : les organisateurs l’ont fait à Sallanches en Haute-Savoie. Mon rêve est devenu réalité en gagnant dans la côte de Domancy où j’ai été sacré Champion du Monde en 1980” - Bernard Hinault, ambassadeur et parrain de la candidature

Bernard Hinault a été sacré champion du monde en 1980 à Sallanches. © Radio France - François Ventéjou

16 disciplines au programme

Pour ces championnats du monde de cyclisme en 2027, seize disciplines seront programmées en passant par les épreuves hommes/femmes et handisport.

ROUTE • PISTE • MOUNTAIN BIKE CROSS COUNTRY • MOUNTAIN BIKE DESCENTE • MOUNTAIN BIKE MARATHON • PARACYCLISME ROUTE • PARACYCLISME PISTE • BMX RACING BMX FREESTYLE FLATLAND • BMX FREESTYLE PARK • GRAN FONDO • GRAVEL • TRIAL • CYCLISME EN SALLE ARTISTIQUE ET CYCLE BALL • PUMP TRACK • CYCLISME ESPORT

L'Union cycliste internationale (UCI) doit trancher début septembre sur l'attribution des mondiaux de cyclisme en 2027.