La Haute-Savoie retenue pour organiser les Mondiaux de cyclisme en 2027

C'est officiel : les Mondiaux de cyclisme seront organisés en 2027 en Haute-Savoie. L'annonce a été faite ce jeudi vers 8h45 (heure française) lors du congrès de l'Union cycliste internationale en Australie, où se déroulent également cette semaine les Championnats du monde sur route. La candidature des Pays-Bas n'a finalement pas été retenue, et c'est celle de la Haute-Savoie qui l'emporte.

19 Championnats du monde disputés en même temps

Ce sont des "super championnats du monde" qui attendent la Haute-Savoie en 2027, car tout sera multiplié par 19. Ce seront 19 Championnats du monde disputés en même temps sur un même territoire en l'espace de onze jours, soit environ 5.000 coureurs élite, selon le président de la Fédération française de cyclisme, Michel Callot, sans compter les participants aux épreuves de masse.

La majorité des épreuves se dérouleraient sur des sites existants, route et VTT notamment. Le plus lourd et contesté des investissements réside dans la construction d'un vélodrome dont le coût, l'implantation et l'usage post-mondiaux demeurent inconnus.

2027 offrira une vitrine d'exception au cyclisme - Michel Callot, Président de la Fédération Française de Cyclisme

Cette décision des Championnats en France, c'est une grande fierté pour Michel Callot, le Président de la Fédération Française de Cyclisme. "Nous prenons l'engagement pour que 2027 offre une vitrine d'exception au cyclisme international, au cyclisme porté par l'UCI. Cet évènement fera des envieux parmi les autres sports, il nous permettra de valoriser le cyclisme dans le monde entier et en France en particulier."

Savoie et Haute-Savoie, terres de cyclisme

Les Pays de Savoie ont déjà accueilli trois fois les Championnats du monde de cyclisme sur route : deux fois à Sallanches (Haute-Savoie) en 1964 et 1980, année où Bernard Hinault triompha dans la côte de Domancy, et une fois à Chambéry (Savoie) en 1989 où le duel Greg LeMond et Laurent Fignon tourna une fois de plus à l'avantage de l'Américain dans la côte de Montagnole. La Haute-Savoie a aussi déjà abrité deux fois les Mondiaux de VTT aux Gets, les deuxièmes Mondiaux s'y sont tenus en août dernier.

