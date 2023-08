La jeune cycliste de Chambéry Julie Bego rêve d'une seconde médaille ce jeudi aux Mondiaux en Écosse

Ce jeudi en Écosse Julie BEGO ne cache pas ses ambitions. La nouvelle championne du monde juniors de cyclisme sur route, dotée d'un "fort mental" témoignent ses entraîneurs, n'est pas rassasiée après son sacre dans la course en ligne de samedi dernier.

"Un parcours assez dur qui peut me convenir"

L'adolescente de 18 ans, formée depuis 6 ans au Chambéry Cyclisme Compétition et qui habite avec sa famille aux Marches sur la commune de Porte-de-Savoie, prendra le départ en fin de matinée du contre-la-montre de 13,6 km sur un parcours qui convient bien à la grimpeuse puncheuse qu'elle est. "C'est plat au début et après il y a une partie qui est vallonnée, et à la fin, ça finit en montée. C'est un parcours assez dur qui peut me convenir".

"Ma première course à 12 ans j'ai laissé les autres filles à un tour, c'est là que j'ai décidé de faire du vélo"

Le 1er août, Julie Bego est passée professionnelle avec un contrat de stagiaire dans l'équipe Cofidis .