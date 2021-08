La licenciée de Creuse Oxygène, Olivia Onesti sacrée vice-championne du monde de VTT junior en Italie

L'argent pour Olivia Onesti en Italie ! A 17 ans, la licenciée de Creuse Oxygène a été sacrée vice-championne du monde junior de VTT en cross-country ce jeudi 26 août à Val di Sole. Elle est arrivée 2ème à 5 secondes d'une autre tricolore, Line Burquier (qui décroche l'or avec un temps de 55 minutes et 29 secondes).

Creuse Oxygène Guéret compte six engagés dans ces Mondiaux (cinq sous le maillot tricolore et un sous les couleurs belges). Ce vendredi, en piste Hugo Pigeon (à 16h45, catégorie E-MTB). Samedi ce sera au tour d'Isaure Medde en espoir (à 9h) et Jens Schuermans, pour la Belgique, en élite homme (à 15h45).