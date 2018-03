Saint-Étienne, France

. Non seulement le parcours était beau et sélectif, mais la météo est aussi venue se mêler des conditions de course. Alternance de soleil et de pluie, et même de grêle qui se sont imposés sur la course pour la rendre encore plus sélective…

Pawel Poljanski de l'équipe Bora Hansgrohe à l arrivée © Radio France - Yves Renaud

Les coureurs du Paris Nice vont sans doute se souvenir de cette étape. Nasser Bouhani le super spécialiste des sprints de l’équipe Cofidis n’a pas forcement passé un bon moment hier

Des conditions de course qui ont obligé les équipes à affiner les stratégies comme l’explique Amaël Moinard de l’équipe Fortuneo.

Prudence c’est le mot qui va revenir le plus souvent parmi les coureurs du peloton Mikael Delage de l’équipe Groupama FD Jeux.

Wout Poels de la sky vainqueur du jour devant les caméras © Radio France - Yves Renaud

Et puis devant, en haut du classement général, il y avait hier les ténors ceux qui passent à travers les gouttes et les grêlons. Wout Poels, le néerlandais de l’equipe Sky fait partie de ceux-là. Meilleur chrono sur le parcours devant l’espagnol de la Movistar Marc Soler et 3em de l'étape le coureur du Puy de Dôme, Julian Alaphilippe de l’équipe Quick-Step. Wout Poels et Julian Alaphilippe grâce à leur chrono d’hier font un bond au général respectivement 2ème et 3ème juste derrière le maillot jaune qui reste sur les épaules de l’espagnol Luis Léon Sanchez de l’équipe Astana

Classement de la 4eme étape

1 WOUT POELS TEAM SKY les 18,4 km en 25'33''

2 MARC SOLER MOVISTAR TEAM 00'11''

3 JULIAN ALAPHILIPPE QUICK - STEP FLOORS 00'16''

4 FELIX GROSSSCHARTNER BORA - HANSGROHE 00'20''

5 JON IZAGIRRE INSAUSTI BAHRAIN - MERIDA 00'27''



Classement général

1 LUIS LEÓN SANCHEZ ASTANA les 550,9 km en 13h47'57''

2 WOUT POELS TEAM SKY 00'15''

3 JULIAN ALAPHILIPPE QUICK- STEP FLOORS 00'26''

4 MARC SOLER MOVISTAR 00'26''

5 GORKA IZAGIRRE INSAUSTI BAHRAIN - MERIDA 00'34''

Tony Gallopin de léquipe AG2R ne termine que 21eme de l'étape © Maxppp - Philippe Vacher

Le grand déçu de cette étape contre la montre d’hier entre La Fouillouse et le Chaudron restera Tony Gallopin la nouvelle recrue de l’équipe AG2R qui est clairement passé à côté de son sujet hier. Il termine 21eme du chrono et recule au classement général de la 11eme à la 16eme place…On attendait beaucoup mieux de lui et Tony Gallopin lui-même n'est pas très content de sa prestation du jour.

En revanche coté français, satisfaction pour le coureur du Puy de Dôme, Julian Alaphilippe de l’équipe Quick-Step qui gagne une place au général et monte sur la troisième marche du podium.

C'est lui qui hier sur les routes humides et glissantes du Forez a sans doute fait la plus grosse impression, même si il ne réalise pas le meilleur chrono remporté par le hollandais Wout Poels devant l'espagnol Marc Soler. Mais on sait que dans les jours a venir en montagne, il sera à son affaire. Lui ne veut pas s'emballer, Julian Alaphilippe

Alors julian Alaphilippe, futur grand du cyclisme français?

Bernard Thevenet le grand champion qui le suit attentivement veut y croire

L'étape du jour, 165 km entre Salon de Provence et Sisteron dans les Alpes de Haute-Provence devrait vite nous en apporter la confirmation.