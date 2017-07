La Loire et la Haute-Loire célèbrent les 200 ans de l'invention du vélo

A quelques jours de l’arrivée du Tour de France en Haute-Loire, coup de projecteur sur l’ancêtre de toutes les bicyclettes qui parcourent le monde.

Le premier deux-roues jamais construit a tout juste 200 ans cette année et s’appelle "La Draisienne". Un drôle d’objet roulant inventé par le baron Drais dans la région de Mannheim, dans le Grand-Duché de Bade, mais qu’il apportera très vite en France.

Si jamais vos pas vous amènent du côté du M.A.I (le musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne), vous en découvrirez la réplique exacte, mais aussi une autre machine, d’époque celle-là, construite en France.

La draisienne française du musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne © Radio France - yves renaud

Un pan essentiel de l’histoire du vélo

Nadine BESSE conservatrice du musée d'art et d'industrie de Saint-Étienne Copier

Ce jour du 12 juin 1817, le Baron Karl Drais Von Sauerbronn, noble autrichien, sort devant chez lui avec une drôle de machine à deux roues et l’enfourche avant de s’élancer sur la route.

Autre réplique de Draisienne au départ du Critérium du Dauphiné à St Chamond © Radio France - yves renaud

C’est un curieux assemblage de bois : deux roues à bâton, comme sur les calèches, un timon inversé pour la direction, une selle de cuir et un appui pectoral.. Ça pèse la bagatelle de 45 kg au bas mot et on doit le propulser avec les jambes au sol comme une sorte de "youpala" géant.

Caricature d'époque pour se moquer des utilisateurs de la draisienne - ©musée d'art et d'industrie St-Etienne

Un an plus tard, il vient faire la démonstration de son invention en France dans les jardins du Luxembourg et ne provoque qu’un immense éclat de rire. Les caricaturistes de l’époque vont s’emparer du phénomène pour brocarder tous ceux qui s’adonnent à ce nouveau loisir, sans s’apercevoir que le baron Drais vient d’inventer l’équilibre sur deux roues… Et ça, ça n’avait jamais été fait.

L’idée va faire son chemin et ce sont des Français, les frères Michaux qui vont adjoindre un pédalier sur la roue avant vers 1868. Plus besoin de poser les pieds à terre, la machine génère son propre équilibre avec le mouvement : le vélo est né, il n’y a plus qu’à le perfectionner. Ironie de l’histoire, des designers, il y a quelques années ont remis la draisienne au gout du jour pour les jeunes enfants. Il parait que c’est un excellent moyen de développer leur sens de l’équilibre.