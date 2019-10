La Manche candidate pour le Tour de France 2021

Manche, France

Le parcours du Tour de France 2020, officiellement dévoilé mardi, met à l'honneur le sud de la France et délaisse la moitié nord du pays. La Manche s'était pourtant portée candidate auprès des organisateurs, comme c'était le cas pour l'édition 2019. Le département ne perd pas espoir et va postuler pour accueillir la plus grande course cycliste du monde en 2021.

Des réunions avec l'organisateur ASO

Malgré les dernières tentatives manquées, les échanges n'ont jamais cessé entre le département et ASO, l'organisateur de l'épreuve. Une réunion s'est d'ailleurs déroulée il y a quelques jours à Paris, en présence du directeur du Tour de France Christian Prudhomme.

La dernière visite de la grande boucle dans la Manche remonte à 2016. Cette année-là, le département avait été particulièrement gâté avec le Grand Départ au Mont-Saint-Michel et une arrivée à Utah Beach, la deuxième étape entre Saint-Lô et Cherbourg et un départ de Granville le troisième jour.