La montée du Ballon d'Alsace labellisée "Tour de France"

Belfort, France

Le directeur du Tour de France Christian Prudhomme était récemment de passage à Belfort pour labelliser de manière officielle, aux couleurs de la Grande Boucle, la liaison cyclable qui va de Belfort au Ballon d'Alsace, trois mois avant le passage du Tour de France dans le nord Franche-Comté les 11 et 12 juillet prochain.

Pour cette inauguration, les élèves de CE2 et CM1 de l'école Notre-Dame des Anges à Belfort avaient réalisé une maquette matérialisant le parcours (1,5 km) qu'emprunteront les 176 coureurs au départ de Belfort. © Radio France - Jonathan Landais

Cette liaison cyclable, longue de 31 kilomètres, relie Belfort, en longeant la Savoureuse, jusqu'au sommet du Ballon d'Alsace (1178 m d'altitude), en passant par Valdoie, le Lac du Malsaucy et Giromagny. Ces pistes sont désormais labellisées "Tour de France", une manière de donner de la visibilité à la bicyclette, comme moyen de "mobilité douce" et de valoriser le patrimoine local, avec la fameuse montée du Ballon.

Lac du Malsaucy - Ballon d'Alsace : nouvelle liaison cyclable

"L'occasion d'ouvrir cette liaison cyclable Tour de France, c'est l'occasion d'ouvrir un barreau qui a été récemment pérennisé par le Département, à savoir la liaison entre le Malsaucy et le pied du Ballon d'Alsace, cette liaison sera en site propre 100% vélo", explique à France Bleu Pierre-Jérôme Collard, adjoint au maire de Belfort chargé des sports. "Et en accord avec ASO, la montée du Ballon d'Alsace sera aussi jalonnée pour les sportifs aux couleurs du Tour de France".

Des bornes kilométriques dans la montée du Ballon

"Comme on le voit dans les grands cols du Tour, on aura un jalonnement kilomètre par kilomètre du Ballon d'Alsace pour les amateurs de la petite reine (...) cela pour leur permettre, quand ils découvrent la région, de voir que le Tour de France est passé par là, et qu'on est à 10 km du sommet, qu'on est monté en tant de temps etc... ce sera matérialisé par un jalonnement avec une petite borne kilométrique labellisée Tour de France".

Le Ballon d'Alsace, première montagne du Tour de France

"Le Tour de France, c'est la plus grande course cycliste au monde, et c'est aussi la locomotive pour inciter à la pratique", rappelle Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle. "Le Ballon d'Alsace est un lieu emblématique du Tour de France : la toute première montagne de l'histoire du Tour de France, il y a bien longtemps en 1905, c'était le Ballon d'Alsace, dès la troisième édition du Tour de France (né en 1903), donc il y a une sorte de lien d'évidence".

Le Tour de France fera étape dans le nord Franche-Comté les jeudi 11 et vendredi 12 juillet prochain : 6ème étape le jeudi 11 juillet (Mulhouse-La Planche des Belles Filles, 157 kms, étape comprenant l'ascension du Ballon d'Alsace); 7ème étape le vendredi 12 juillet (Belfort-Châlon-sur-Sâone, 230 kms). Les images du Tour de France sont diffusées dans 190 pays au total, elles sont diffusées en direct et commentées dans différentes langues dans 100 pays.