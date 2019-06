La montignienne à vélo le dimanche 16 juin avec France Bleu Lorraine

Montigny-lès-Metz, France

Des parcours pour amateurs ou pour sportifs confirmés.

Tout le monde devrait trouver « parcours à sa roue et à sa forme » sur les 2 disciplines et, pour le VTT, les « Boucles des 7 nains » seront accessibles aux familles et aux enfants déjà un peu entrainés. Pour les plus grandes distances, ce sera plus de dénivelé et plus de ludique, comme vous aimez !

Bien entendu, vos efforts seront récompensés par la présence de ravitaillements bien garnis, dont le lard grillé au ravito situé au niveau de la Croix St Clément.

Allier le sport à la culture et à l'histoire

En effet, nous empruntons, bien souvent sans le savoir, des accès routiers (pour le vélo route) ou des chemins, singles…pour le VTT, qui ont donné lieux à d’âpres combats, notamment pendant la seconde guerre mondiale. C’est pourquoi les parcours VTT s'appellent désormais « Boucles des sept nains », « Boucles du Driant » ou « Boucles des Passeurs ». Vous découvrirez ainsi au niveau des ravitaillements des panneaux d’information qui vous apporteront une version résumée des événements qui s’y sont déroulés.

3 VTT à gagner lors de la montignienne à vélo

3 VTT sont à gagner par tirage au sort !

Nous espérons vous retrouver nombreux, dans la bonne humeur, pour passer une matinée sportive et conviviale.

Immortalisez l'événement...

Il y aura également 1 ou 2 photographes bénévoles le long des parcours…de façon à « vous mettre en boîte » !

C'est où et quand ?

Départs libres le dimanche 16 juin de 7h à 12h30 du Boulodrome de Montigny-Lès-Metz

Pour en savoir plus...

www.lamontignienneavelo.fr

Divers...

Point de lavage VTT, buvette et restauration à l'arrivée, parking auto...