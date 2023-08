La paracycliste mayennaise Heïdi Gaugain décroche un troisième titre aux championnats du monde en Écosse

Et de trois ! La paracycliste mayennaise Heïdi Gaugain a décroché une troisième médaille aux championnats du monde de cyclisme à Glasgow en Écosse. Après le bronze sur le contre-la-montre et l'or sur la piste en poursuite, la jeune paracycliste de 18 ans originaire des Coëvrons a remporté l'argent sur la course en ligne ce samedi 12 août.

