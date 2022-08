La paracycliste mayennaise Heïdi Gauguin veut être "un exemple" pour les athlètes handicapés

Pour sa dernière compétition en junior, la Mayennaise Heïdi Gauguin a réalisé une incroyable performance en décrochant deux médailles aux championnats du monde junior de cyclisme sur piste de Tel-Aviv en Israël la semaine dernier : la course aux points après la poursuite par équipe. À 17 ans, l'originaire des Coëvrons était sélectionnée en équipe de France des valides, elle qui est née sans son avant-bras gauche. Remporter ces deux épreuves est donc pour elle une immense joie et une grande fierté.

"Je suis juste super heureuse, raconte-t-elle. Concrétiser tous ces mois de travail c'est exceptionnel tout simplement." Des jours et des jours d'entraînement commencés à l'hiver dernier, principalement en Espagne et au Portugal. La cycliste qui s'entraine au pôle Espoir paracyclisme de Bayonne, licenciée au club de l'Urt Vélo 64, a travaillé dur pour intégrer l'équipe des valides. "Le fait que je sois là, _ça montre que le handicap n'est pas forcément une faiblesse_. Oui je n'ai pas mon avant-bras gauche donc c'est plus compliqué de tirer pour le sprint, mais ce n'est pas si compliqué que ça à gérer."

Heïdi Gauguin a reçu de nombreux messages de personnes en situation de handicap et des athlètes paralympiques pour la féliciter. "Ils me disent que ce que je fais c'est vraiment incroyable et qu'ils sont contents pour moi, donc j'espère que je montre la voie, que je montre qu'on peut courir avec les valides et qu'il faut même le faire pour s'améliorer."

Prochaine échéance pour Heïdi Gauguin, la Coupe des nations route le 7 septembre aux Pays-Bas. Plus loin bien sûr, il y a les Jeux paralympiques de Paris 2024 avant de pouvoir, peut être participer, aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 avec les valides.