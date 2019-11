"La passion était moins forte ces derniers temps", le cycliste Icaunais Jérémy Maison arrête sa carrière

Auxerre, France

À seulement 26 ans et après quatre années chez les pros, Jérémy Maison a décidé de mettre un terme à sa carrière de cycliste professionnel. Le contrat de l'Icaunais, originaire de Diges en Puisaye, avec l'équipe Arkea-Samsic s'est achevé en octobre dernier. Depuis, Jérémy Maison n'a pas réussi à trouver une équipe pour la saison 2020. "J’aurais pu redescendre d’une catégorie, repartir en Continental et refaire des courses chez les pros mais _ce n'était plus pour moi_," explique le cycliste. Ces tentatives, ces derniers semaines, pour trouver une nouvelle équipe lui permette aujourd'hui de partir sans regrets.

Il va exercer maintenant son métier de kiné

"J'ai étudié toutes les possibilités qui s'offraient à moi et finalement, il n'y en a eu que très peu et aucune ne me plaisaient vraiment donc j'ai pris la décision d'arrêter", relate Jérémy Maison. "_Ça me trotter déjà depuis un bon moment dans la tête_, reconnait le coureur. "Avec tous les sacrifices qu'engendre la vie de cycliste pro c'était dur." Passé professionnel avec l'équipe de la FDJ en 2016, il avait ensuite rejoint la formation Arkea-Samsicen 2018 (anciennement Fortuneo-Samsic).

Je n'imaginais pas le milieu pro comme ça " Jérémy Maison

"Avant d'y être, je voyais le milieu pro où tout le monde s'amusait ou on allait tout ensemble vers l'objectif mais au final on se rend compte que chaque personne veut tirer la couverture à soi, explique Jérémy Maison. C'est un milieu où il n'y a pas de cadeau. Si on dit quelque chose à quelqu'un on sait que ça sera interprété et répété et ça c'est quelque chose qui me peser au quotidien. C'est un milieu où il y a peu de place pour beaucoup de prétendant c'est un métier très dur, ce n’est pas la vie, c'est une bulle." Le soutien de son entourage lui a aussi permis de prendre sans regrets la décision de tourner la page du monde pro " j'ai pu vivre ses quatre années grâce à l'investissement de mes parents, de ma compagne et aussi mon ancien entraîneur".

Après deux mois et demi d’absence en raison d’une fracture de la clavicule, le coureur Icaunais avait repris le vélo en octobre dernier, et terminé 41e au Tour du Piemont en Italie. "C'était ma passion jusqu'au moment où je suis passé pro, là c'est devenu mon métier. Je me suis toujours donné à fond mais c'est aussi beaucoup de sacrifices, analyse Jérémy Maison. Ces derniers temps, je pense que la passion était un peu parti et c'était vraiment que mon métier. Après ma blessure, je sentais que je n'étais plus vraiment motivé pour reprendre l'entraînement".

"J'ai fait toutes les courses que j'avais envie de faire - Jérémy Maison

Le coureur compte un grand Tour à son actif mais il n'a jamais pris le départ du Tour de France. "J'ai fait le tour d’Espagne, le Dauphiné, ça me faisait rêver et j'ai pu le faire deux fois. "En quatre ans, j'ai vécu des supers moments comme lors du championnat de France où Arnaud Démare a remporté le titre, j'ai grandement participé je pense à la victoire. Et en plus il y avait toute ma famille. Quand j'y repense ça me touche car je sais que ça s’arrête, reconnaît le coureur. J'ai bien fait finalement de finir mes études de kiné avant de vouloir passer pro". Jérémy Maison va se consacrer désormais à son métier de kinésithérapeute.