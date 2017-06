La place des Quinconces à Bordeaux passe en mode BMX

A trois semaines des championnats de France (7-9 juillet), qui seront suivis par les championnats d'Europe (13-16 juillet), on s'active pour que tout soit prêt le jour J. Première étape : construire la piste.

Depuis mardi, le ballet des camions a commencé. Car si les tribunes qui ont accueilli samedi dernier le concert des Fréro Delavega vont rester en place, il s'agit de construire la piste. 6000 tonnes de diorite, un sable fin et gris, vont être acheminées depuis les Charentes et le Périgord puis tassés. Ensuite il faudra enrober les virages avec cinq centimètres de bitume. La piste sera longue de 380 mètres et la butte de départ s'élevera à 5m40.

Un village avec une cinquantaine d'exposants et quatre restaurants seront également installés sur le site pendant la compétition. Beaucoup de travail donc, même si après avoir reçu les championnats de France en 2012, l'équipe d'organisation sait où elle met les pieds.

Comme la Fan Zone de l'Euro

"En 12012, on partait vraiment dans l'inconnu, reconnaît Bruno Ripault, président du Stade Bordelais ASPTT BMX, qui pourra s'appuyer sur l'aide d'une centaine de bénévoles. Là on sait où on va, on va essayer de ne pas répéter les mêmes erreurs et améliorer ce qui avait déjà été très bien fait".

6000 tonnes de sable seront nécessaires pour construire la piste. - ©StadeBordelaisBMX

Pour gérer au mieux ce double rendez-vous, les organisateurs ont fait appel à une société spécialisée dans ce type d'événements pour les aspects techniques et de sécurité. "On a les mêmes critères que pour la Fan Zone de l'Euro, on a un budget sécurité qui est passé à près de 60 000 euros avec un double barriérage tout autour de la place, une vidéo surveillance, une fouille à l'entrée. Le contexte sécuritaire actuel fait que seul, ce n'est pas possible d'organiser une manifestation comme ça dans de bonnes conditions."

Le site pourra accueillir jusqu'à 6000 personnes, dont 3500 en tribunes, par jour. 3000 pilotes sont attendus pour les six jours de compétition. Parmi eux, les deux locomotives du Stade Bordelais, la finaliste olympique Manon Valentino et le champion du monde Joris Daudet. Les organisateurs attendent la réponse du Letton Maris Strombergs, double champion olympique.