La prestigieuse Etoile de Bessèges retrouve tout son lustre avec le retour de la 5é étape

Alès, France

L'étoile de Bessèges retrouve sa 5é étape. Les partenaires de la célèbre course cycliste gardoise gravent dans le marbre leur subvention de 10.000€ chacun. On se souvient qu'en février 2019, Nîmes-Métropole, Conseil départemental, Région et Alès avaient du mettre la main au porte monnaie pour sauver l'étoile. 40.000 € au total. En dépit de ce soutien collectif, son patron depuis 50 ans, Roland Fangile avait quand même dû se résoudre, pour équilibrer les comptes, à supprimer une étape.

Une étape entre le Pont du Gard et le Mont Bouquet qui n'est pas encore tout à fait finalisée

Une étape au départ du Pont du Gard, le samedi 08 février avec un passage à Uzès et une arrivée jugée sur le célèbre Mont Bouquet qui n'est pas encore finalisée. Déplacer près de 500 personnes sans compter le public aux bords des routes n'est pas une mince affaire. Mais les les organisateurs de ce petit Tour de France gardois s'y attellent.

Roland Fangile, le papa de l'Etoile depuis 50 ans. Copier

L'étoile de Bessèges 50é édition du 05 au 09/02 2020 avec les étapes : Beaucaire-Bellegarde, Milhaud-Manduel, Bessèges-Bessèges, Pont du Gard-Mont Bouquet et Alès-Alès.