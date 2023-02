La remise en question et les ambitions de Florian Sénéchal pour cette saison 2023

La reprise de la saison des courses flandriennes n'a pas souri à Florian Sénéchal qui a connu un incident technique à 40 kms de l'arrivée du Omloop Het Nieuwsblad, ce samedi, remporté par DYlan Van Baarle. Il s'aligne ce dimanche dans une nouvelle classique belge, Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

ⓘ Publicité

À lire aussi Dylan Van Baarle remporte le Omloop Nieuwsblad

A 29 ans, Florian Sénéchal estime être au milieu de sa carrière de coureur professionnel. Cela méritait bien une remise en question dans sa préparation de cette nouvelle saison. Le champion de France a accordé à France Bleu Nord un entretien avant le début de la saison des Flandriennes qui débute ce week-end avec le Omloop Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, deux courses auxquelles il participe.

France Bleu Nord : comment vous abordez ce début de saison ?

Florian Sénéchal : "J'ai plus focalisé sur les entraînements, sur des exercices spécifiques plutôt que d'aller sur des courses en Espagne, en Argentine ou à Oman, avec les entraîneurs et le staff. C'est la première fois que je fais çà, on verra ce que ça va donner".

"Je suis curieux de voir. Les sensations sont bonnes mais entre l'entraînement et la course, c'est complétement différent."

"J'ai aussi travaillé la diététique différemment pendant 3 semaines, on essaie d'évoluer, on a appris de nos erreurs de 2022. J'ai dit : je veux faire différemment, je veux passer un cap, on va voir si ça va marcher. L'ancienne école disait : essayer de finir les entraînements en fringale, manger le moins possible, et c'était le contraire qu'il fallait faire. C'est plus de la science maintenant le vélo, on calcule combien de carbohydrates on consomme dans l'heure. C'est plus juste prendre la barre énérgétique sur la table et tu vas rouler. Tu fliques un peu ton corps. On a travaillé ça tout l'hiver, le matériel aussi, en changeant la position, avec des exercices d'intensité. J'ai fait 4 nouveaux exercices d'intensité en Espagne que j'e n'avais jamais fait. J'avais l'impression de rester sur le même palier et de ne plus évoluer. Après, j'aurais besoin de faire un paris-Nice pour être à 110% de ma condition*."*

Florian Sénéchal, lors de l'étape sur les pavés du Nord du Tour de France 2022 © Maxppp - David Stockman

Vous vous y retrouvez dans ce cyclisme de plus en plus scientifique ?

"L'année dernière, non mais cette année, oui. J'ai modifié ma façon de penser, de m'entraîner donc maintenant je m'y retrouve, je suis entouré de bonnes personnes dans l'équipe mais il y a un an,; je l'y retrouvaais pas trop. Il faut suivre, tout est au millimètre et ce sont ces millimètres qui font la différence."

Quel regard vous portez sur cette année 2022 : un maillot de champion de France

"J'ai eu des jours avec un manque de chance, d'autres pas, j'ai fait des erreurs et c'est comme çà qu'on apprend. Sauf aux championnats de France, j'ai couru comme je voulais. Le problème c'est qu'on veut aussi toujours faire plus et des fois, le corps ne suit pas".

"Heureusement que j'ai été champion de France sinon ça aurait été une année assez saison blanche."

"En fin de saison, je me suis senti hyper bien mais pas de gagne. Sur le Tour de France, j'étais fatigué, je m'étais entraîné en altitude. 2022 n'est pas une année où j'ai grandi, j'ai stagné même si j'ai été champion de France. Maintenant je veux avancer, je ne suis qu'au milieu de ma carrière donc je dois encore évoluer pour finir au plus haut niveau".

Ce premier week-end de courses flandriennes, c'est la rampe de lancement qui va vous amener jusqu'à Paris-Roubaix, le 9 avril prochain ?

"Oui mais je stresse moins pour Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres parce que je dois avoir les jambes de ma vie pour faire un podium sur le tour des Flandres, limite pour les grimpeurs, je suis un peu lourd pour cette course. Paris-Roubaix, c'est la course que j'affectionne, où je me sens toujours à l'aise, jamais à fond sauf dans le final. Paris-Roubaix, j'y pense parce que c'est ma course préférée où je stresse le moins."

Vous évoluez au sein de la Soudal-Quickstep avec une forte densité de coureurs de très bon niveau, est-ce qu'un palier a encore été franchi cette année avec la victoire d'Evenepoel aux championnats du Monde et à la Vuelta ?

"Non, le fait que Remco ait gagné n'a pas trop changé les choses pour nous les sprinters et les coureurs flandriens. Je vais peut-être pas courir du tout avec lui cette année comme en 2022".