La Rémoise Pauline Ferrand-Prévot, championne d'Europe de VTT

La Rémoise Pauline Ferrand-Prévot remporte l'or en Serbie et conserve ainsi son titre de championne européenne en VTT.

Après une heure et demie de course, Pauline Ferrand-Prévot a devancé les Néerlandaises Anne Terpstra et Anne Tauber, qui décrochent respectivement les médailles d'argent et de bronze.

A 29 ans, "PFP" vient de gagner son deuxième titre européen après celui de 2020, à Monteceneri en Suisse.

Sur Instagram, la cycliste n'a pas caché sa joie, s'affichant avec sa médaille d'or autour du coup et pouce en l'air. "Toujours y croire", "toujours se relever", indique-t-elle en légende. La vettetiste avait essuyé une déconvenue aux jeux olympiques de Tokyo, après avoir terminé 10ème.

Elle partira à la défense de son titre mondial dans deux semaines à Val di Sole en Italie, elle qui compte déjà trois maillots arc-en-ciel en VTT.