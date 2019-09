La Rémoise Pauline Ferrand-Prévot sacrée championne du monde de VTT

Reims, France

Son dernier titre mondial datait de 2015, et la Rémoise Pauline Ferrand-Prévot a prouvé cette nuit son retour au plus haut niveau puisqu'elle a décroché samedi 31 août le titre de championne du monde de cross country. Nouvelle médaille dans les Championnats du monde au Canada pour la Champenoise qui avait déjà récolté le bronze, mercredi, dans l'épreuve du relais mixte avec l'Equipe de France.

Mais on retiendra surtout son retour sur le podium mondial ! "Je pense que c'est mon plus beau titre de championne du monde", a savouré, émue, Pauline Ferrand-Prévot juste après sa course (AFP). La marnaise est ainsi quadruple championne du monde toutes disciplines confondues : sur route en 2014, en cyclo-cross en 2015, en VTT en 2015 et donc en 2019. Elle qui revient de loin, après une opération en janvier d'une endofibrose iliaque, une douleur qui a gâché ses trois saisons précédentes.