Tour de France 2020 : les cyclistes rochelais espèrent une étape en Charente-Maritime

Le parcours officiel du Tour de France 2020 sera dévoilé ce mardi 15 octobre. Il devrait passer en Charente-Maritime, les 6 et 7 juillet, pour le plus grand bonheur des cyclistes du département.

Le Tour de France 2020 passera-t-il en Charente-Maritime ? La réponse est attendue ce mardi 15 octobre, à Paris, lors de la présentation officielle du parcours. Mais d'après les premières pistes, la Grande Boucle pourrait bien passer dans le département, les 6 et 7 juillet prochains, avec une arrivée à La Rochelle suivie d'une journée de repos, puis un contre-la-montre entre les îles de Ré et d'Oléron.

Ce programme semble ravir les cyclistes Charentais-Maritimes. Cela fait plus de dix ans qu'ils n'ont pas vu les coureurs passer chez eux. Pour certains, le souvenir est parfois lointain mais toujours intacte.

Un souvenir qui remonte à 1983

Magalie, cycliste en balade dominicale à La Rochelle avec son club, Cyclo Rochelais, attend leur retour depuis 36 ans. La dernière fois qu'elle a vu les coureurs du Tour de France, c'était en 1983 - l'arrivée de la 7ème étape s'était faite sur l'île d'Oléron et le départ de la 8ème à la Rochelle.

A l'époque adolescente, elle se souvient parfaitement de leur passage dans son village. "Les coureurs sont passés entre Marans et Saint-Jean-de-Liversay", se remémore-t-elle. Accompagnée par plusieurs amies du collège, elles ont patienté de longues heures sur le bord de la route, euphoriques. "Nous avions 13 ans. Nous avons passé la matinée à attendre pour voir la caravane publicitaire, et bien sûr, les coureurs ! Mais _en fait, on les voit mieux à la télévision_", raconte-t-elle, un peu déçue.

Les coureurs passent tellement vite, on n'a pas le temps de les identifier. On voit seulement des couleurs. C'est fugace !

Trouver un coin secret pour observer les coureurs

Pour éviter cette frustration justement, Jacques a tout prévu. Si le Tour 2020 passe bien par la Charente-Maritime, il sait déjà exactement où se placer pour avoir un bon angle de vue.

J'irai sur une petite côte ou dans un petit virage, de façon à pouvoir faire ralentir les coureurs.

Pas question pour Jacques de dévoiler sa cachette secrète ! Il doit de toute façon encore affiner ses recherches. Et le parcours doit, lui, encore être officialisé. Mais de son coté, Laurent, a déjà imaginé quel pourrait être le tracé.

J'imagine bien un départ à Royan, avec une partie du parcours en Charente et pour terminer, La Rochelle, le pont de l'île de Ré et pourquoi pas aller jusqu'au Phare des Baleines !

"La côte ouest de la France est délaissée depuis plusieurs années"

Laurent l'avoue facilement, il est déçu par le parcours choisi par les organisateurs du Tour depuis quelques années. "C'est bien joli, ça passe en Allemagne, en Belgique, mais _ça ne fait plus vraiment le tour de France_." Un avis partagé par son ami qui a le sentiment que "la côte ouest est délaissée".

En 40 ans, le Tour de France s'est arrêté seulement cinq fois dans les deux Charentes. Une fois en Charente et quatre en Charente-Maritime. Alors le retour de la grande boucle dans les deux départements est attendu avec enthousiasme. Certains espèrent même pouvoir se mesurer au Français Julian Alaphilippe sur l'étape du Tour en Charente-Maritime. Et ils auront un avantage : ils connaissent bien le terrain.