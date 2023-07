La Ronde de l'Isard annulée... à cause de la coupe de monde de rugby !

La 46e édition de la Ronde de l'Isard n'aura pas lieu. Ou du moins, pas en 2023. Les organisateurs annoncent qu'ils annulent et reportent la course des jeunes espoirs du cyclisme à mai 2024, si tout va bien.

En cause, la coupe du monde de rugby qui accapare toutes les forces de sécurité du pays explique l'organisation la Ronde de l'Isard dans un communiqué : "la Gendarmerie Nationale est dans l’impossibilité de signer la convention qui permet le détachement de 12 motards sur la Ronde. Et les gendarmes à pied ne peuvent, pour la même raison, garantir leur présence sur les ronds-points les plus dangereux".

Une décision qui "agace" le président de l'organisation Guy Sans car il n'a rien senti venir : "Alors là, pas du tout ! Comme tous les ans, on demande l'intervention de la gendarmerie. Mais on n'a eu aucune information, aucun sous-entendu, rien ! On a pris le coup sur la tête."

Il explique pourtant que "tout était calé" : les villes d'accueil, les hébergements, les traversées des communes, etc. Il s'inquiète aussi du préjudice financier, et est déçu pour l'investissement de la trentaine de bénévoles qui travaillent pendant toute l'année sur l'organisation de l'épreuve.

Report à mai 2024... si les JO ne l'empêchent pas

La Ronde de l'Isard est reportée au mois de mai 2024 (sa période initiale d'ailleurs, avant le Covid-19) mais rien ne dit que ça sera possible, puisque les Jeux Olympiques de Paris arrivent juste derrière ! Avec le même impératif de sécurité. "On est un peu frileux" reconnaît Guy Sans. Et sachant aussi que la semaine du 17 mai, c'est pendant le passage de la flamme olympique en Haute-Garonne.

"Mais il n'y a pas que le cyclisme concerné" renchérit Guy Sans. "Il y a aussi des événements culturels qui sont bloqués. C'est un peu brutal". Mi-juin 2024, la Route d'Occitanie a aussi et toujours des doutes, car aujourd'hui elle n'a pas de garantie sûre de la gendarmerie.

Même le Tour de France doit s'adapter : en 2024 le grand départ sera donné d'Italie plutôt qu'en France. Et l'arrivée finale sera jugée à Nice plutôt qu'à Paris, une semaine avant les Jeux Olympiques. Quant au Tour Femmes 2024, il partira de Rotterdam, et il est obligé de se décaler à mi-août.

Depuis 1977, la Ronde de l'Isard a révélé plusieurs grands noms du cyclisme. Le Franco-Russe Pavel Sivakov, aujourd'hui chez Ineos Grenadiers, a ainsi remporté l'édition 2017. le Français Kenny Elissonde aussi inscrit son nom au palmarès en 2011, tout comme l'Aveyronnais Alexandre Geniez en 2009.