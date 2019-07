La ronde des Korrigans, le dernier critérium breton pour voir les meilleurs bretons du Tour de France

La ronde des Korrigans s'élance à 19 heures de Camors ce mercredi : L'occasion d'approcher Barguil, Gaudu, Simon. C'est la magie des critériums, et notamment du dernier critérium breton.

Camors, France

Alors que Warren Barguil a remporté mardi soir le premier critérium de l'après-Tour de France, le critérium de Lisieux, il est la tête d'affiche de la Ronde des korrigans à Camors ce mercredi : 15 amateurs et 30 pros à l'affiche. _"_Aux championnats de France, nous avons les trois premiers, avec Warren Barguil, Simon, Valentin Madouas, également Guillaume Martin qui a fait un super Tour de France et David Gaudu" (qui porte le maillot de meilleure jeune), rappelle René Le Louer, président du comité d'organisation.

Et contrairement au tour de France, les coureurs restent accessibles, "il n'y a pas trop de barrières, tout le monde peut parler à tout le monde ! Les enfants, les plus grands aussi peuvent accoster leur champion!"

Mais avec des regrets, l'absence de Julian Alaphilippe : "Je peux comprendre les coureurs, la fatigue, il a décidé de ne faire aucun critérium la première semaine. Je respecte son choix. Mais si on veut que les critériums durent, il faudra que les coureurs reviennent."

Autre déception, l'attitude de l'équipe Vital Concept : "Ils ont eu leur programme très très tard, ils m'ont appelé un par un pour me dire qu'ils allaient en Espagne, au Portugal... On se retrouve avec deux coureurs de Vital Concept, je suis vraiment très déçu, on devrait avoir cinq-six coureurs. Je ne sais pas s'ils souhaitent que le critérium continue, mais je trouve ça un peu dommage."

La ronde des korrigans est le dernier critérium de Bretagne : "Il y en avait 40 il y a quelques années, on résiste, on résiste, mais c'est compliqué".

Départ de la course à 19 heures, mais les animations débutent à 16 heures.