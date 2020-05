La Route d'Occitanie aura bien lieu du 1er au 4 août

L'Union Cycliste Internationale a publié ce mardi 19 mai un calendrier plus étoffé de la saison cycliste, perturbé par le Covid-19. Si les conditions sanitaires le permettent, la Route d'Occitanie sera une des premières courses par étapes en Europe après l'épidémie.

C'est donc une confirmation : la Route d'Occitanie (re)lancera la saison cycliste en France et en Europe. La course occitane aura bien lieu cette année du 1er au 4 août, selon le nouveau calendrier mondial publié ce mardi 19 mai par l'Union Cycliste Internationale (UCI). La saison avait été jusqu'ici grandement perturbée par l'épidémie de coronavirus, qui a poussé de nombreuses épreuves à se reporter à d'autres dates, dont le Tour de France, décalé en septembre.

La Route d'Occitanie, qui se déroule habituellement au mois de juin, aura donc lieu début août cette année, comme évoqué il y a une dizaine de jours. Et l'emplacement est idéal pour la course remportée l'an dernier par le champion du monde Alejandro Valverde. Car l'épreuve sera une des premières à étapes en Europe, après l'arrêt brutal de la saison à la mi-mars. Même si les Strade Bianche, l'épreuve italienne a lieu le 1er août, il devrait donc y avoir en Occitanie des stars de peloton, avides de (re)trouver des sensations avant d'enchaîner sur une fin de saison copieuse.

Après plusieurs mois d'arrêt, les équipes chercheront certainement à se fixer en France, et à y rester pendant le mois d'août pour préparer le Tour de France, dont le départ est prévu à Nice le 29 août. La Route d'Occitanie, avec les cols des Pyrénées, sera un terrain de préparation parfait pour la Grande Boucle.

Il reste cependant une inconnue, liée aux conditions sanitaires. Tout dépendra évidemment de la circulation du coronavirus, s'il est toujours actif en France ou non, et permet ou non la tenue de rassemblements sportifs.

Les étapes de la Route d'Occitanie 2020