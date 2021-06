La Route d’Occitanie s’élance ce jeudi, à quinze jours du Tour de France

L’épreuve occitane part de Cazouls-les-Béziers (Hérault) ce jeudi 10 juin, pour une première étape en direction de Lacaune (Tarn). Lilian Calmejane voudra certainement s’afficher, tout comme le sprinteur Arnaud Démare. La course sert aussi de dernière préparation avant le Tour de France.

La Route d'Occitanie part d'Hérault et se terminera dans l'Aude cette année.

Entre Cazouls-lès-Béziers et la Route d’Occitanie, c’est une question de fidélité. La commune héraultaise accueille l’épreuve cette année pour la troisième fois, après 2018, et la victoire finale d’Alejandro Valverde, et 2020 où avait été jugée l’arrivée de la première étape.

"Une ville qui accueille deux fois notre épreuve en 2020 et 2021, dans les conditions sanitaires que l’on connaît, il n’y a pas de mots pour dire ce que cela signifie : de la fidélité et de la confiance" souligne Romain Caubin, le directeur de course de la Route d’Occitanie.

Ce jeudi 10 juin 2021, le peloton partira de Cazouls à 11h45 en direction de Lacaune-les-Bains, dans le Tarn. Une étape de 156,5 km, avec une principale difficulté quasiment à mi-course : le col de Fontfroide. Une montée de près de 12 kilomètres, avec une pente moyenne de 6,6%.

Calmejane ou Démare ?

La course devrait s’animer rapidement sur les routes de l’Hérault et du Tarn, où une échappée pourrait se former, pourquoi pas avec le Tarnais Lilian Calmejane, le leader de la formation AG2R-Citroën. Reste à savoir cependant si une telle échappée, si elle se forme, sera en mesure d’aller au bout. Le sprinter de la Groupama-FDJ, Arnaud Démare, avec son maillot de champion de France, n’a pas caché son appétit ces dernières semaines, en s’imposant sur les Boucles de la Mayenne. Il a aussi clairement choisi la Route d’Occitanie pour se préparer au Tour de France.

La Route d’Occitanie est d’ailleurs la dernière épreuve par étapes en France avant la Grande Boucle, qui s’élancera de Bretagne le 26 juin.

L’arrivée de la première étape de la Route d’Occitanie sera jugée à Lacaune-les-Bains aux alentours de 16h.