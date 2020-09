Julian Alaphilippe champion du monde : "J'en ai pleuré", raconte l'aide-soignante qui l'a vu naître

C'est sans doute l'une des plus grandes fans de Julian Alaphilippe. Marie-Thérèse Gaillard, 77 ans a vu naître le champion berrichon, sacré dimanche champion du monde de cyclisme sur route sur le circuit d'Imola en Italie. Aide-soignante à la maternité de Saint-Amand-Montrond, elle était dans la salle d'accouchement le 11 juin 1992, quand Julian Alaphilippe est venu au monde.

Quand il est né, la sage-femme a dit : "Ca, c'est une graine de champion"

"C'est quand il est venu à Saint-Amand pour son premier Paris-Nice en 2015 que je me suis dit : 'mais attends, je suis sûr qu'il est né à Saint-Amand ce garçon, parce que je lui ai mis son premier pyjama, il faut que je le rencontre'. Et c'est là que j'ai fait sa connaissance. Il est même né trois jours avant mon petit-fils", raconte Marie-Thérèse Gaillard, aujourd'hui retraitée.

"Je lui ai mis son premier pyjama"

"Lui quand il est né, la sage-femme a dit : "Ca, c'est une graine de champion". Elle a dû voir que c'était un petit excité, en tout cas des jambes !", assure la Saint-Amandoise, qui ne manque pas une apparition du coureur dans sa commune. Dimanche, elle n'a pas pu regarder l'attaque du Berrichon dans les derniers kilomètres du circuit d'Imola : "J'étais à l'anniversaire de ma petite-fille, je voulais le regarder en replay mais je n'ai pas eu le temps, tout le monde m'a appelé pour m'annoncer qu'il était sacré champion du monde !"

"Remarquez, c'est mon compagnon qui était soulagé parce que quand je suis devant la télé, il n'entend rien tellement je monte sur la table et je crie", rigole Marie-Thérèse Gaillard. Elle dit qu'elle a pleuré quand elle a appris le sacre de son "petit Julian". Et même s'il a déménagé encore enfant à Montluçon, où il est toujours aujourd'hui licencié, Marie-Thérèse assure que Julian Alaphilippe reste "avant tout un Saint-Amandois. On reste de la ville où on est né". Elle sera bien sûr de la partie, pour les festivités organisées en l'honneur du champion par la ville de Saint-Amand-Montrond.