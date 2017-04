La Sainté-Lyon se met au VTT

Depuis 63 ans, les coureurs usent leurs chaussures et leurs jambes sur les pistes de la Sainté-Lyon. A partir de cette année, les passionnés de VTT pourront eux aussi brûler leurs cuisses et leurs pneus sur les pentes des monts Sainte-Catherine et Sainte-Croix.

Dès qu'il a appris l'organisation de la première édition de la Sainté-Lyon, Nicolas Royer, coiffeur à Montrond-les-Bains, et passionné de VTT, s'est inscrit avec six compagnons d'entraînement de l'UCF 42. Pour lui, "c'est une course mythique, c'est une chance de pouvoir y participer en VTT. Depuis deux ans on en entendait parler, quand j'ai appris qu'elle serait vraiment organisée, je n'ai pas hésité un instant."

La Sainté-Lyon, c'est une course mythique. Je n'ai pas hésité pour m'inscrire.

L'esprit de la traditionnelle Sainté-Lyon

72 km de chemins et de cailloux, 1800 mètres de dénivelé positif, et surtout, une course de nuit : "l'objectif était de vraiment respecter l'esprit de la course", précise l'un des responsables de l'organisation avec Extra Sports, Romain Houzé. "Au départ, la Sainté-Lyon a été créée par un club cycliste, parce qu'il ne pouvait pas s'entraîner l'hiver. C'était pour continuer de s'entretenir." Même si le parcours n'est pas exactement le même, pour éviter des passages vraiment impraticables en vélo de nuit, il est à 80 % identique à celui emprunté par les coureurs, et passe par les mêmes étapes mythiques : Sainte-Catherine, Sainte-Croix...

L'obscurité est la principale difficulté.

"Le parcours en soi n'est pas très technique, poursuit l'organisateur. C'est l'obscurité qui le rend si spécial." "Il faut bien s'éclairer. En VTT, ça va beaucoup plus vite qu'en course à pied, et quand on ne voit qu'à 20 ou 30 mètres devant soi...", abonde Nicolas Royer. Il a mis en place un entraînement spécifique avec ses autres coéquipiers engagés. "Pour la distance, ça va, on a le volume pour ce genre de parcours. On a discuté avec des gens qui l'ont faite à pied. Au moins, nous, c'est en juin, il ne devrait pas geler !" Si pour Nicolas Royer les 72 km devraient être couverts en 5 heures environ, les meilleurs mettront deux fois moins de temps. "Pour eux, on peut parler de semi-nocturne ! Pas sûr que la nuit sera complètement tombée quand ils arriveront !", conclut ROmain Houzé.

Informations pratiques : Départs le 24 juin entre 19h et 20h. Deux parcours : l'un partant de Sorbiers (72 km), l'autre de Sainte-Catherine (44 km). Inscriptions : 2 500 max (déjà environ 2 000 inscrits). Deux formules : rando (pas de décompte du temps) et chrono (classement). Plus d'informations sur le site internet de la Sainte-Lyon VTT www.stlvtt.com