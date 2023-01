La Toulousaine Valentine Fortin et le Tarnais Benjamin Thomas sacrés champions de France de cyclisme sur piste

La croix occitane flotte ce jeudi soir sur le vélodrome de Roubaix (Nord). Peu après 18h30, Valentine Fortin a décroché le titre de championne de France de cyclisme sur piste, en poursuite élite femmes.

La jeune femme de 23 ans originaire de Grépiac (Haute-Garonne) a devancé en finale Marion Borras et Jade Labastugue.

Quelques minutes plus tard, le Tarnais Benjamin Thomas a lui aussi remporté le titre national, en devançant Corentin Ermenault. Le coureur de Lavaur, mondialement titré (et plusieurs fois) sur la piste, n'avait jamais été champion de France de poursuite (il l'a déjà été en omnium et course américaine). C'est aussi une première pour Valentine Fortin. Tous deux font partie de l'équipe nordiste Cofidis.