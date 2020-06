La très attendue Etape du Tour qui devait se tenir à Nice le 5 juillet est annulée

Un coup dur pour le cyclisme azuréen amateur. L'Etape du Tour, événement cyclosportif dédié au grand public devait se tenir le 5 juillet juste après le départ initial du Tour de France est annulée. La course était d'autant plus attendue des clubs et des triathlètes azuréens qu'elle devait se tenir à Nice et dans l'arrière-pays niçois.

Cette décision des organisateurs rendue publique ce vendredi dans un communiqué fait suite à la décision du gouvernement d'annuler tous les événements sportifs en France jusqu'au 15 septembre 2020. De nombreux participants à l'Etape du Tour pensaient que la course aurait pu être reportée à la fin de l'année mais l'idée de fixer une nouvelle date n'est pas encore à l'ordre du jour.

Un avoir pour les 16 000 inscrits

L'Etape du Tour propose aux 16 000 inscrits de recevoir "un avoir d’une validité de 18 mois pour une prestation de même nature en lieu et place d’un remboursement." Les places pour l'inscription à cette compétition s'étaient vendues comme des petits pains. Le parcours était composé de 175 km et 3 600 m de dénivelé positif dans l’arrière-pays niçois : col de la Colmiane, col de Turini, col d'Eze.

Cette annulation représente aussi un très gros manque à gagner pour la Ville de Nice qui attendait l'arrivée des sportifs avec amis et famille. Autant de visiteurs prêts à consommer niçois et relancer le tourisme azuréen.