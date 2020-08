La troisième étape du Tour cycliste Poitou-Charentes pour le belge Sander Armée

Pas de passe de trois pour Arnaud Démare. C'est le Belge Sander Armée qui remporte la troisième étape du Tour Poitou-Charentes cycliste ce samedi matin entre Chasseneuil du Poitou et Jaunay-Marigny. Démare reste leader en attendant le contre-le-montre de cet après-midi.

Il a piégé les sprinteurs. Le Belge Sander Armée remporte la troisième étape du Tour cycliste Poitou-Charentes ce samedi matin. Une étape courte (97km) entre Chasseneuil du Poitou et Jaunay-Marigny et pluvieuse qu'il a entièrement passé dans l'échappée. C’est la première fois depuis la première étape du TPC 2015 qu’une échappée va au bout sur une étape du Tour-Poitou-Charentes. Pas de nouveau grand chelem donc pour Arnaud Démare, vainqueur des deux premières étapes mais le Français garde le maillot blanc de leader avec 12 secondes d'avance sur le jeune allemand Alexander Krieger. En attendant le contre-la-montre de cet après-midi entre Jaunay-Marigny et Chasseneuil du Poitou cette fois. 22,5 km qui devraient faire office de juges de paix pour la victoire finale ce dimanche à Poitiers.